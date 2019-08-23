إطلاق أول خط قطار يعمل بالطاقة الشمسية في العالم (صور)

أطلقت مدينة هامبشاير البريطانية أول خط سكة حديد يعمل بالطاقة الشمسية في العالم، بعد أن أوصلته بأكثر من 100 لوحة شمسية.

سيستمد الخط الذي يقع بالقرب من مدينة ”ألدرشوت“ البريطانية 30 كيلو وات من مزرعة الطاقة الشمسية القريبة.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، ستستخدم هذه الطاقة المتجددة لتشغيل الإشارات والأضواء في الخط التابع لشركة ”نيتورك ريل“.

ويأمل المسؤولون أن تكون هذه هي الخطوة الأولى في تحويل اعتماد البنية التحتية لخطوط القطارات إلى الطاقة الشمسية مباشرة في المستقبل.

وتشن شركة ”نيتورك ريل“ حملة كبيرة لتحويل اعتماد القطارات من وقود الديزل إلى الكهرباء لتقليل انبعاثات الكربون، والتي تعتبر جزءًا من مشروع مشترك بين جمعية ”10:10 Climate Action“ وكلية لندن الإمبراطورية.

وقال فريق البحث الذي طور المشروع المسمى ”ركوب أشعة الشمس“: إن مشروعهم هو أول مثال لتشغيل خط قطار بالطاقة الشمسية على مستوى العالم.

وقال ”ليو موراي“، مدير المشروع: ”إن التوفيق بين السكة الحديد التي تعتبر أكبر مستهلك للكهرباء في المملكة المتحدة، والطاقة الشمسية التي تعتبر مصدر الطاقة المفضل في البلاد، يبدو كبداية لعلاقة مثالية“.

وأضاف: ”إن المساعدة في إبعاد السكك الحديدية عن الوقود الأحفوري بهذه الطريقة ستخفض تكاليف التشغيل وتفيد المجتمعات المحلية، في نفس الوقت الذي تساعد فيه على معالجة أزمة المناخ“.