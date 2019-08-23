الأمير وليام يتفوق على شقيقه هاري

استقل الأمير البريطاني وليام وأسرته طائرة تجارية لزيارة جدته الملكة إليزابيث الثانية، ليحظى بإشادة الصحف البريطانية وسط مقارنات مع شقيقه الأمير هاري الذي تعرض لانتقادات لاستخدامه طائرات خاصة.

واستقل وليام وزوجته كيت وأطفالهما رحلة شركة ”فلاي بي“ للطيران إلى أبردين في طريقهم إلى مقر الإقامة الصيفي للملكة إليزابيث في بالمورال في اسكتلندا.

وذكرت الصحف البريطانية إن سعر التذكرة الواحدة بلغ 73 جنيهًا إسترلينيًا (89.16 دولار) ونشرت صورًا لوليام وهو يحمل حقيبة الأسرة إلى الطائرة.

ورفض قصر كينسنغتون التعليق على سفر الأمير وليام بطائرة عادية.

وجاءت الرحلة بعد انتقادات شديدة للأمير هاري لركوب طائرات خاصة في سفره مع زوجته ميغان.

ودافع المغني إلتون جون عن هاري وميغان بعد أن سافرا بطائرة خاصة للإقامة معه في جنوب فرنسا. قائلًا إنه ”دفع تكاليف الرحلة لأسباب أمنية، وإنه دفع أيضًا قيمة التعويض عن الكربون الذي انبعث من الطائرة“.

واتهمت وسائل إعلام بريطانية هاري وميغان بالنفاق لاستخدامهما طائرات خاصة بينما هما من دعاة حماية البيئة.

واعتبرت الصحف البريطانية وليام مثالًا مشرقًا بالمقارنة بشقيقه، وقالت صحيفة ”ذا صن“ في صفحتها الأولى: ”أسرة وليام تلقن هاري درسًا في السفر بالطائرات“.