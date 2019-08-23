حقيقة انفصال شيري عادل ومعز مسعود بعد أشهر من زواجهما

انتشرت خلال الساعات الماضية بعض الأنباء حول انفصال الفنانة المصرية، شيري عادل، عن زوجها الداعية الإسلامي والمنتج معز مسعود، بعد أشهر من زواجهما، وسط تكتم شديد من الطرفين.

وأشارت الأخبار المتداولة على بعض المواقع إلى أن الانفصال وقع قبل فترة، لكن العلاقة بينهما قائمة على الصداقة لما يجمعهما من تعاونات في أعمال فنية خلال الفترة المقبلة.

وبحسب ما تم تداوله فإن ظهور شيري عادل، عبر مقطع الفيديو في الـ23 من يوليو الماضي، بغرض الرد على الشائعات التي تناولت انفصالها عن زوجها معز مسعود، كانا وقتها منفصلين وما جمعهما في المقطع علاقة عمل.

وتواصلت ”إرم نيوز“ مع المخرج المصري محمود كامل، الذي قام بإخراج مسلسل ”السهام المارقة“ كونه صديقًا مقربًا لمعز مسعود وشيري عادل، والذي بدوره نفى ما تم تداوله، مضيفًا: ”ما نُشر حول هذا الأمر عارٍ تمامًا عن الصحة ومفيش الكلام ده“.

وأكد محمود كامل، أنهما يتعاونان على مشاريع فنية خلال الفترة المقبلة، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها حينها، مستطردًا أنه دائم الحديث معهما عبر الهاتف وكانا في مقابلة عمل وطلبا منه مشاركتهما في عمل فني جديد.

واستنكر كامل ما يتم نشره من حين لآخر عبر المواقع الإخبارية، مشيرًا إلى أن معز مسعود وشيري عادل مثل أي زوجين يحدث بينهما ”خلافات عادية“، ولكنها تمر ولا توصلهما للانفصال.

يذكر أن آخر أعمال شيرى مسلسل ”السهام المارقة“ من إنتاج الداعية الإسلامي معز مسعود وهو فكرته أيضًا، وشهدت كواليس هذا العمل بدء علاقة شيري عادل بمعز، فبعد عرض المسلسل العام الماضي أعلنا زواجهما.