الفنان المصري إيهاب فهمي يكشف عن آخر أعماله (فيديو إرم)‎

أعرب الفنان المصري إيهاب فهمي عن سعادته لنجاح إدارة المهرجان القومي للمسرح وعلى رأسها الفنان أحمد عبدالعزيز، في إخراج المهرجان بهذا الشكل ”المختلف والمتميز“، مشيرًا إلى أنه يشارك في مسرحية ”سيرة حب“، لكنه خارج التقييم لرفع الحرج عن لجنة التحكيم.

وقال في لقاء خاص مع شبكة ”إرم نيوز“، خلال مشاركته في حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح، إنه يشارك في فيلم عالمي بعنوان ”موشا“، بطولة نخبة كبيرة من كبار النجوم من الدول العربية والأجنبية.

وأضاف فهمي أنه انتهى من تصوير فيلم ”ريما“ بطولة الفنان محمد ثروت وأحمد فتحي والفنانة هالة فاخر، متمنيًا أن ينال إعجاب الجمهور عند طرحه بدور العرض السينمائية.

وعن رأيه في الحفلات الغنائية السعودية، وهل أثرت سلبيًا على الحفلات الصيفية في مصر، قال فهمي إن ما تشهده السعودية الآن نهضة فنية يجب أن يشارك الكل فيها، وفي المقدمة مصر بفنها ونجومها وتاريخها الفني، موضحًا أن مصر هي هوليوود الشرق، وستظل دائمًا قلب الأمة العربية في جميع المجالات الثقافية والفنية.