الفنانة الكويتية فرح الهادي تكشف للمرة الأولى تفاصيل إجهاضاتها الثلاثة (فيديو)

تحدثت الفنانة الكويتية فرح الهادي، للمرة الأولى عن تفاصيل حملها وإجهاضها لبضع مرات، لافتًة إلى أنها تزوجت منذ عام و8 أشهر، ولم تخطط للإنجاب مباشرة، إلا أنها حملت بعد 3 أشهر من زواجها.

وأشارت ”الهادي“ في مقطع فيديو بثّته عبر قناتها على موقع ”يوتيوب“ إلى أنها أهملت أمر حملها ولم تعط لصحتها العناية الكافية، مشيرًة إلى أنها لم تذهب إلى طبيبة لمتابعة الحمل، ولم تعتمد نظامًا غذائيًّا معينًا، وانتعلت أحذية بالكعب العالي وهو ما أدى إلى إجهاضها.

وأفادت الفنانة الكويتية، بأنها بعد مرور 9 أشهر من الزواج قررت متابعة حالتها مع الطبيبة، موضحًة أنها طمأنتها بأنها لم تتأخر في الحمل بعد، وأن ما يحدث شيء طبيعي.

وأكدت فرح الهادي، أنها تمنت الحمل بشدة وهو ما جعلها تتناول الحقن والمنشطات الأمر الذي جعل وزنها يزيد 11 كيلوغرامًا، منوهًة إلى أنها وزوجها الفنان عقيل الرئيسي، لا يعانيان أي مشكلة تمنع الإنجاب.

وأشارت إلى أنها تمكنت من الحمل للمرة الثانية ولكن الجنين لم يثبت؛ ما أدى إلى إجهاضها مرة أخرى.

ونوّهت إلى أنها بدأت تتعامل مع الطبيبة بشكل يضمن لها الحمل بشكل صحيح، وكانت تتابع معها بشكل دوري حتى أنها كانت تذهب للعيادة الطبية وهي مرتدية النقاب كونها لا تريد أن يعرف أحد، متابعتها مع الطبيبة بغرض الحمل، موضحًة أنها أجرت تحليلًا وعلمت أنها حامل للمرة الثالثة، ولكن بعد أيام تم خسرت الجنين.

وتابعت: ”حاليًّا أوقفت كل متابعاتي مع الأطباء وأوقفت الأدوية وأخذت بريك (استراحة) من الموضوع“.

يُذكر أن الفنانة فرح الهادي، عانت كثيرًا خلال الفترة الماضية بشأن الأسئلة التي تلقتها حول حملها من عدمه حيث كان الجمهور يهتم بذلك حتى أنها ذات مرة صرحت قائلة إنه لو حدث حمل ستُعلم جمهورها بالأمر.