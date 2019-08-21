”الفضائيات العربية“ يمنح المغربي إيهاب أمير لقب أفضل مغنٍ شاب لعام 2019‎

أعلنت إدارة مهرجان الفضائيات العربية فوز المغني المغربي إيهاب أمير بلقب ”أفضل مطرب عربي شاب“ لعام 2019، وهو لقب يستند إلى تصويت الجمهور، وفق منشور عبر صفحتها على ”فيسبوك“.

وأعرب المطرب المغربي، عبر حسابه في ”إنستغرام“ عن تقديره لاختيار الجمهور، قائلًا:“الحمد لله بفضل الله وجمهوري الحبيب أحسن مطرب شاب لـ 2019 .شكرًا لكم من القلب، وسأستمر دائمًا بفضلكم“.

وأطلق المغني الشاب آخر أغانيه يوم 18 من شهر أغسطس/آب الجاري بعنوان ”مشى لامور“ (ذهب الحب)، والتي حققت أكثر من مليون ونصف المليون مشاهدة خلال 4 أيام.

وحظيت أغنيته ”بغيت نطير ياما“ التي أطلقها في نهاية 2018 بأكثر من 24 مليون مشاهدة، واعتبرها المتابعون من أجمل الأغاني العربية التي تطرقت لموضوع الهجرة غير الشرعية.

وإيهاب أمير من مواليد 1994 بمدينة آسفي في المغرب، وهو من خريجي برنامج المواهب ستار أكاديمي، وحظي خلال مشاركته بشهرة واسعة على مستوى العالم العربي، وتابع ملايين الشباب قصة حبه مع المغنية الجزائرية الشابة سهيلة بن لشهب.