مصر تطالب بجدول زمني لمفاوضات ”سد النهضة“

طالبت مصر، اليوم الأربعاء، بوضع جدول زمني لمفاوضات ”سد النهضة”، معلنة تأجيل اجتماع سداسي مع إثيوبيا والسودان للشهر المقبل لبحث التوصل لاتفاق.

ووفق بيان لمجلس الوزراء، ”‎عقدت اللجنة العليا لمياه النيل، اليوم، اجتماعًا برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، وبحضور وزيري الخارجية والري“.

كما حضر الاجتماع ”ممثلو وزارات الدفاع، والخارجية، والموارد المائية والري، والمخابرات العامة، والرقابة الإدارية، والخبراء المختصين“.

وقال البيان: إن ”اللجنة العليا استعرضت المراحل المتعددة للمفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، وما استغرقتها من مدة زمنية طويلة دون التوصل إلى اتفاق“.

وأشار إلى أن ”اللجنة أكدت على أهمية الانتهاء من المفاوضات وفقًا لبرنامج زمني محدد، خاصة أن مصر وجهت الدعوة بناء على مطلب الجانب الإثيوبي بتعديل موعد الاجتماع السداسي بين الدول الثلاث“.

ولفتت إلى أن ”الاجتماع الذي كان مقررًا أن يعقد يومي 19 و20 أغسطس/ آب الجاري سيصبح خلال يومي 15 و16 سبتمبر/ أيلول المقبل، للتوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة“.

ورغم تواصل اجتماعات مصر والسودان وإثيوبيا بشأن الدراسات الفنية لبناء السد بين وقت وآخر، إلا أنه لم يتم الوصول إلى حل يرضي الدول الثلاث.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد الإثيوبي على تدفق حصتها السنوية من مياه النيل (55 مليار متر مكعب)، بينما يقول الجانب الإثيوبي إن السد سيمثل نفعًا له، خاصة في مجال توليد الطاقة، ولن يمثل ضررًا على دولتي مصب النيل، السودان ومصر.