بري: لدي انطباعات إيجابية بشأن تصنيف لبنان الائتماني

قال رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، إن لديه شعورًا وانطباعات ”إيجابية“ بخصوص تقرير تصنيف ائتماني سيادي من المتوقع صدوره في وقت لاحق الأسبوع الجاري، لكنه لا يملك أي معلومات، وفق ما نقلته عنه صحيفة الجمهورية اللبنانية اليوم الأربعاء.

ومن المنتظر أن تنشر ستاندرد آند بورز مراجعتها للبنان يوم الجمعة المقبل، ومن المتوقع أيضًا أن تصدر وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تقريرها قريبًا، لكنها لم تذكر موعد نشره.

ونقلت الجمهورية عن بري قوله أمام بعض الزوار، ردًا على سؤال حول الحديث عن تصنيف سلبي ”لست أدري، وأنا لدي شعور وانطباعات إيجابية بالاطمئنان، ولكن من حيث المبدأ لا أملك معلومات“.

ودفعت المخاوف المتنامية بشأن المالية العامة للبنان وكالة ستاندرد آند بورز إلى إعطاء نظرة مستقبلية سلبية لتصنيف البلاد البالغ B- في بداية آذار/مارس.

وفي كانون الثاني/يناير الماضي، خفضت موديز تصنيف لبنان إلى Caa1.

وقال غولدمان ساكس في مذكرة إن ”التدهور المضطرد في وضع سيولة العملة الأجنبية لدى لبنان يشير إلى خفض مرجح للتصنيف إلى CCC (من ستاندرد آند بورز)، وهو ما سيجعل التصنيف مواكبًا لتصنيف موديز“.