الدكتورة خلود تقيم دعوى قضائية ضد طبيب الأسنان محمد الصفي

أعلن طبيب الأسنان الكويتي محمد نبيل الصفي، عن إقامة مواطنته الفاشينيستا الدكتورة خلود، دعوى قضائية ضده، دون أن يوضح السبب الرئيسي وراء ذلك.

وسخر الصفي، من تلقيه الدعوى القضائية، حيثُ نشر صورة له عبر خاصية ”الاستوري“ في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“.

وظهر الطبيب في الصور مستقلًا سيارته والابتسامة تعلو وجهه، وعلّق قائلًا: ”شكلي بعد ما دكتورة خلود رفعت عليّ قضية“.

وهناك صراع دائر بين الدكتورة خلود ومحمد الصفي، الذي دائمًا ما يظهر عبر فيديوهات على حسابه في تطبيق ”سناب شات“ ويقوم بتكذيب الدكتورة خلود كونها أوردت معلومات طبية خاطئة في أحد إعلانات المنتجات الخاصة.

وفي إحدى المرات هدّدته الفاشينيستا الكويتية باللجوء للقضاء؛ عبر مقطع فيديو بثّته عبر حسابها على تطبيق ”سناب شات“، بعدما انتقد الطبيب زوجها الموديل الأردني أمين، لكنها لم تتخذ أي رد فعل تجاهه، موضحةً أنها ستتركه هذه المرة حتى يمر الأمر بشكل ودي.

ولكن الطبيب تحداها قائلًا: ”يا دكتورة خلود إذا قدرت تشرحين مجرد شرح كيف تتحول الدهون إلى عضلات؟“، معلنًا أنها لو فعلت ذلك سيغلق جميع حساباته ويعتزل مواقع التواصل تمامًا.