استقرار الذهب بعد نزوله دون مستوى 1500 دولار

استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، بعد أن نزلت دون مستوى مهم في الجلسة السابقة بعد تنامي الإقبال على المخاطرة، مع ترقب المستثمرين اجتماعات لصانعي السياسات تُعقد في وقت لاحق من الأسبوع الحالي تعطي مؤشرًا عن المسار المستقبلي لخفض أسعار الفائدة.

ولم يسجل الذهب في المعاملات الفورية تغيرًا يذكر عند 1497.07 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0640 بتوقيت غرينتش، مرتفعًا قليلاً فوق أدنى مستوى في أسبوع تقريبًا يبلغ 1492.10 دولار، سجله في الجلسة السابقة.

ونزل الذهب 1.2% أمس الاثنين، متراجعًا دون المستوى المهم البالغ 1500 دولار، ومسجلاً أكبر انخفاض يومي منذ 19 يوليو/ تموز.

وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1507.80 دولار.

وتتنامى الآمال بضخ تحفيز إضافي بعد تقارير عن أن ألمانيا تستعد لزيادة الإنفاق المالي، واتخاذ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) خطوات لخفض تكاليف اقتراض الشركات.

في غضون ذلك، استقر الدولار الأمريكي قرب أعلى مستوى في 3 أسابيع، في الوقت الذي ارتفعت فيه العوائد على السندات الحكومية الأمريكية بفضل تحسن الإقبال على الأصول العالية المخاطر.

ويركز المستثمرون في الوقت الحالي على محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في يوليو/ تموز المقرر صدوره غدًا الأربعاء، ومنتدى جاكسون هول الذي ينظمه المجلس الذي يعقد في وقت لاحق من الأسبوع بحثًا عن مؤشرات بشأن السياسة النقدية. كما يترقب المستثمرون أيضًا قمة مجموعة السبع التي تنعقد في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4% إلى 16.93 دولار للأوقية.

وزاد البلاتين 0.3% إلى 852.78 دولار للأوقية، بينما صعد البلاديوم 0.3% إلى 1478.27 دولار.