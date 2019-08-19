الأمير البريطاني أندرو يرد على أنباء ارتباطه بفضيحة إيبستين الجنسية

قال قصر بكنغهام في بيان، إن الأمير البريطاني أندرو يرفض أي إيحاء بأن له علاقة بالجرائم الجنسية المزعومة التي كان رجل الأعمال جيفري إيبستين متهمًا بارتكابها قبل انتحاره.

وانتحر إيبستين في زنزانته في سجن بمنهاتن، هذا الشهر، أثناء انتظاره المحاكمة في اتهامات بالاتجار بالجنس.

وقال قصر بكنغهام: ”يشعر دوق يورك بالانزعاج إزاء التقارير الأخيرة عن الجرائم المزعومة لجيفري إيبستين“.

وأضاف القصر: ”صاحب السمو الملكي يشجب استغلال أي إنسان والإيحاء بأنه غض الطرف عن أي تصرف من هذا النوع أو شارك فيه أو شجعه، أمر مثير للاشمئزاز“.

وكانت وسائل إعلام بريطانية، ومن بينها صحيفة الديلي ميل، قد نشرت صورة تقول إنها تُظهر أندرو، وهو الابن الثاني للملكة إليزابيث، يلوّح مودعًا لامرأة من داخل قصر مملوك لإيبستين في مانهاتن.

وقالت الصحيفة، إن الصورة التقطت في عام 2010، أي بعد عامين من إقرار إيبستين بالذنب بتهمة الدعارة في ولاية فلوريدا وجرى تسجيله بأنه معتد جنسي.

وخضع إيبستين للتحقيق لأول مرة في عام 2005، بعد أن تلقت الشرطة في بالم بيتش بفلوريدا تقارير عن اعتدائه على قاصرات جنسيًا في قصره هناك.