بقيمة 2 مليار دولار.. الجيش الأمريكي يطور سفنًا حربية روبوتية (فيديو)

كشفت تقارير جديدة، عن أن البحرية الأمريكية تسعى لبناء أسطول من 10 سفن حربية روبوتية ضخمة على مدى السنوات الخمس المقبلة، في حين ستعمل هذه السفن التي يشار إليها باسم ”المركبات غير المأهولة السطحية الكبيرة“، في استطلاع لأسطول المعركة الرئيسي، حيث إنها مزودة برادار وسونار وصواريخ مضادة للطائرات والسفن.

وحسب صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، فإن ”السفن الروبوتية البالغ طولها 100 متر، صممت لأداء أصعب وأخطر المهام، وستكون سفنًا عالية التحمل وقابلة لإعادة التشكيل، بحيث تكون قادرة على استيعاب حمولات متعددة للقيام بمهام غير مأهولة؛ لزيادة قوة القوات البحرية التقليدية“.

ووفقًا للصحيفة، ”فقد صممت السفن لأداء مجموعة متنوعة من العمليات الحربية بشكل مستقل أو بالاشتراك مع السفن الحربية التقليدية، كما سيتم التحكم بها عن بعد“.

وسيتراوح طول كل سفينة بين 75 و100 متر، وهي تعتبر ”فرقاطة خفيفة“ تحتوي على أماكن محدودة للطاقم البشري، إذا لزم الأمر، في حين تأمل البحرية الأمريكية في بناء سفينتين سنويًا، بتكلفة تصل إلى 200 مليون دولار لكل سفينة، على مدار 5 سنوات، ليكون الإجمالي 10 سفن بتكلفة تقديرية تبلغ 2 مليار دولار.