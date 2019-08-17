شاهد.. لماذا انزعج الإعلام الإسرائيلي من ”الممر“ المصري؟

رد الفنان المصري أحمد عز، على هجوم الإعلام الإسرائيلي على فيلم ”الممر“، الذي يقوم ببطولته ويعرض حاليًا بدور السينما، معتبرًا أن اهتمام الصحافة الإسرائيلية بالفيلم، يعد نجاحًا للعمل الفني في حد ذاته.

وهاجمت صحف إسرائيلية شهيرة منها ”هآرتس“، فيلم ”الممر“، وقالت إنه يذكّر الشعب المصري بأن ”إسرائيل هي العدو الحقيقي“ للمصريين والشعوب العربية.

وعن ذلك قال عز في تصريح صحفي إنه ”حينما يكون (الممر) محل اهتمام الصحافة الإسرائيلية والكنيست فهذا نجاح في حد ذاته“، مشيرًا إلى أن ”مجموعة عمل الفيلم قدمت عملًا فنيًا يستند إلى حرية الرأي والتعبير“.

وحول اتهام الفيلم بتأجيج الصراعات قال الفنان: ”إننا نعيش حاليًا في مرحلة سلام، وأتمنى استمرار ذلك لبشاعة الحروب بشكل عام، لكن يجب على الأجيال القادمة أن تدرك أن أجدادهم وآباءهم ضحوا من أجل هذا الوطن، وأن دماءهم الطاهرة هي سبب معيشتنا حاليًا في أجواء آمنة“.

عمرو أديب: كنت مستني المقال ده .. الإسرائيليين بيهاجموا فيلم الممر عشان عورهم وعلِّم عليهم عمرو أديب: كنت مستني المقال ده .. الإسرائيليين بيهاجموا فيلم الممر عشان عورهم وعلِّم عليهم#الحكاية تم النشر بواسطة ‏الحكاية‏ في الأحد، ١٤ يوليو ٢٠١٩

ويشارك في بطولة الفيلم، النجوم: هند صبري وإياد نصار وأحمد رزق وحمد فراج وأحمد صلاح حسني وأسماء أبواليزيد ومحمد جمعة، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة، كما حقق عائدات ضخمة في شباك التذاكر وصلت حتى الآن إلى 60 مليون جنيه مصري.

ويروي الفيلم قصة حقيقية مأخوذة من ملفات القوات المسلحة المصرية، عن المجموعة 39 وقائدها إبراهيم الرفاعي، التي كبدت إسرائيل خسائر طوال حرب الاستنزاف وصولًا ليوم الانتصار العظيم 6 أكتوبر 1973.

وحمل ”الممر“ جملة من الرسائل، من بينها التأكيد على أن إسرائيل العدو الحقيقي للمصريين والأمة العربية، وهو ما جرى توثيقه أكثر من مرة على لسان الرائد نور ”أحمد عز“، خلال حديث دار بينه وبين ابنه وزوجته وبعض جنود كتيبته بسلاح الصاعقة المصرية، كما جاءت إحدى العبارات في الفيلم أن الصراع العربي الإسرائيلي ما زال قائمًا ولن ينتهي أبدًا؛ الأمر الذي أثار غضب الإسرائيليين بشكل كبير.