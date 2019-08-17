مذيعة تكشف تعرضها للتحرش على يد كاتي بيري (صور)

اتهمت مقدمة برامج تلفزيونية روسية شهيرة النجمة العالمية كاتي بيري بالتحرش الجنسي بها.

وزعمت الإعلامية تينا كاندلاكي 43 سنة، أن كاتي حاولت تقبيلها بالقوة، وهي مخمورة في حفلة خاصة، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وقالت تينا إنه بعد قيامها بردع المغنية البالغة من العمر 34 عامًا، قامت بيري بالبحث عن ”ضحية“ جديدة.

وكتبت على وسائل التواصل الاجتماعي: ”بمجرد دعوتي لحضور حفل خاص مع كاتي بيري، حيث كانت في حالة سكر، ويبدو أنها كانت تتخيلني لأنها كانت تحاول ذلك بقوة، تمكنت من القتال وسُررت أن أقول إن كل تدريبات اللياقة البدنية الخاصة بي لم تذهب سدى، ولكن كاتي وجدت على الفور ضحية جديدة لتغرقها بالقبلات والعناق والرقصات القذرة“.

وأضافت مقدمة التلفاز أنها لم تنظر إلى نفسها كضحية في ذلك الوقت، لكن ذكريات مضايقة بيري لها استمرت في ملاحقتها.

ولم تكشف كاندلاكي تاريخ هذه الحادثة، ولكن يعتقد أن هناك ضحايا آخرين لانتهاكات من المغنية الأمريكية.

يأتي ذلك بعد اتهام بيري، واسمها الحقيقي كاثرين إليزابيث هدسون، بسوء السلوك الجنسي من قبل عارض أزياء، حيث قال إنها تحرشت به ونزعت سرواله أمام أصدقائها في حفل.

واتهم العارض ”جوش كلوس“ الذي شارك مع كاتي في كليب ”Teenage Dream“ بالتحرش به في حفل عيد ميلاد صديق مشترك في عام 2012.