”ناسا“ تكشف عن فيديو لانفجار هائل في الشمس (فيديو)

أظهر فيديو سجله مرصد مداري ونشرته وكالة ”ناسا“ الأمريكية للفضاء، لحظة حدوث انفجار هائل في الشمس وانطلاق مواد عالية الطاقة نحو الفضاء.

ورصد المرصد الشمسي المحيطي (SOHO) الذي تديره وكالة ”ناسا“ ووكالة الفضاء الأوروبية (إيسا) هذه الهائلة يوم الإثنين، قبل نشرها على ”تويتر“ اليوم الأربعاء.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، يعرف هذا الحدث الكوني باسم انبعاث كتلي إكليلي، وهو انفجار هائل من الرياح الشمسية والبلازما والمجالات المغناطيسية إلى خارج الهالة الشمسية.

وأوضح العلماء أن هذا الانفجار الهائل يبعث بمليارات الأطنان من المواد نحو الفضاء التي يضرب بعضها كوكبنا في بعض الأحيان، ويعطل الأقمار الاصطناعية والاتصالات، التي إذا ضربت الأرض بقوتها الكاملة، فمن شأنها أن تقتل كل الكائنات الحية على الكوكب.

وتأتي هذه الإنباء بعد أيام فقط من كشف ناسا أن مهمتها التاريخية لدراسة الشمس أنتجت بيانات أكثر من المتوقع بـ 50 %.

وقال نيكالاوس بينكين، مدير عمليات مهمة ”مسبار باركر الشمسي“ في بيان في بداية الشهر الجاري، ”توفر البيانات الإضافية رؤى غير مسبوقة لشمسنا، بما في ذلك معلومات عن الجزيئات والأمواج وملاحظات عن إكليل الشمس والبيئة الشمسية“.

هذا واقترب المسبار، الذي يعادل حجم سيارة، من الشمس أكثر من أي جسم آخر من صنع الإنسان، محتملًا ظروفًا لا يمكن تخيلها، بما في ذلك إشعاع كوني أقوى 500 مرة من الإشعاع الذي نتعرض له على الأرض، ودرجات حرارة تصل إلى 1300 درجة مئوية.