هيفاء وهبي غاضبة ومستاءة خلال حفل فني بالسويد (فيديو)

تعرضت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي لموقف مُحرج في حفلها الأخير بالسويد، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للنجمة اللبنانية، وهي تغني وترقص وتتفاعل مع جمهورها بدون ”مايك“.

وتبيّن في مقطع الفيديو أن ”المايك الهوائي“ الذي كانت تستخدمه هيفاء وهبي، تعطّل منها فجأة، فطلبت تغييره بطريقة لائقة فأعطتها إحدى منظمات الحفل ”مايك“ آخر بسلك إلا أنه تعطل هو الآخر، فأبدت هيفاء وهبي غضبها.

ورغم ذلك واصلت هيفاء وهبي الغناء والرقص أمام الجمهور وشجعتهم على التفاعل معها لحين تدارك الأمر، كما سخرت من منظمي الحفل باستخدام يدها على أن بها ميكروفون.

يُذكر أن هيفاء تستعد للعودة إلى السينما المصرية مجددًا بعد فترة غياب وذلك من خلال فيلم ’’عقدة الخواجة‘‘ الذي تعاقدت عليه مؤخرًا، حيث كان آخر فيلم قدمته هو ’’حلاوة روح‘‘ والذي صاحبه جدل كبير عند عرضه.