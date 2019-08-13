تأجيل فرض رسوم على بعض المنتجات الصينية ينقذ الأسهم الأوروبية

تعافت الأسهم الأوروبية من خسائرها الأولية لتنهي الجلسة على ارتفاع، اليوم الثلاثاء، وقادت قطاعات النمو السوق بعد إعلان واشنطن عن تأجيل فرض رسوم جمركية جديدة على بعض المنتجات الصينية وهو ما أعطى دفعة للمعنويات العالمية المنهكة.

وقال مكتب الممثل التجاري الأمريكي اليوم، إن الإدارة الأمريكية ستؤجل فرض رسوم جمركية بنسبة 10 %على منتجات صينية من بينها أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الخلوية. وضمت قائمة منفصلة بعض الواردات التي سيجري استثناؤها كلية من الرسوم الجمركية.

وأعطى ذلك دعمًا لعودة للمستثمرين إلى الأصول العالية المخاطر، بعد أن ضغطت مجموعة من المحركات السلبية على الأسواق في الجلسات القليلة الماضية.

وجاءت أسهم قطاعات السلع الأولية والسيارات والتكنولوجيا في مقدمة الرابحين في أوروبا وهو ما ساعد المؤشر ستوكس 600 على أن يغلق مرتفعًا 0.5 %، بعد أن تخلص من خسائر بلغت حوالي 0.8 %.

وصعد المؤشر داكس الألماني المعتمد على التصدير 0.6% بفعل الأنباء الأمريكية متعافيًا بعد بيانات أظهرت هبوطًا حادًا في المعنويات الاقتصادية بين المستثمرين الألمان، ويترقب المستثمرون بيانات النمو الاقتصادي للربع الثاني من العام ليروا ما إذا كان أكبر اقتصاد في أوروبا يتجه إلى ركود.

وأعطى انحسار التوترات التجارية دعمًا أيضًا لأسعار النفط التي جعلت أسهم الطاقة بين أكبر الرابحين في المؤشر ستوكس 600.

ورغم الاضطرابات السياسية أغلقت الأسهم الإيطالية مرتفعة أكثر من 1% بفعل مكاسب للبنوك.

وعلى صعيد نتائج الشركات، خالفت أسهم هينكل الألمانية للسلع الاستهلاكية اتجاه السوق لتُغلق منخفضة 7 % بعد أن خفضت توقعاتها للمبيعات والأرباح للعام بكامله.