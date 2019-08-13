”سناب شات“ تطلق الجيل الثالث من نظارتها للواقع المعزز (صور)

كشفت شركة سناب شات عن نظارتها الجديدة Spectacles 3، والتي تقدم تصميمًا جديدًا كليًا مقارنة بالجيلين الماضيين من النظارة، إلى جانب تزويدها بكاميرا إضافية بدقة HD لتجمع المزيد من البيانات حول عمق المشاهد التي تراها بعينيك خلال ارتدائها.

تأتي الكاميرا الثانية في النظارة الجديدة لتتيح إمكانية المزيد من البيانات حول المشاهد التي تلتقطها الكاميرا الأولى، بحيث يمكن إضافة مؤثرات بصرية ثلاثية الأبعاد 3D، وبحلول العام الجديد ستتيح الشركة لمطوري شركات الطرف الثالث إمكانية تطوير وإضافة مؤثراتهم الخاصة إلى النظارات الجديدة.

وسيحافظ الإصدار الجديد على مزايا الجيلين الماضيين، حيث يسمح لك بالتقاط الصور والفيديوهات بمجرد الضغط على الزر أعلى هيكل النظارة، كما ستضيء دائرة ضوئية محيطة بكل عدسة لتشير إلى أنه يتم التصوير حفاظًا على خصوصية الآخرين.

كما ستتيح النظارة الجديدة ميزة مزامنة ما يتم تصويره مع هواتف آيفون وأندرويد بحرية، بحيث يمكن لك تحرير ومشاركة تلك الصور والفيديوهات عبر شبكات التواصل وأصدقائك.

لم تطور الشركة من سعة بطارية النظارة الجديدة، على الرغم من أن استخدام كاميرا إضافية سيزيد عبء الطاقة المستهلكة على النظارة، إلا أنها قامت برفع سعة التخزين، حيث أصبح بإمكان المستخدم تصوير حتى 100 فيديو بدقة 1216*1216 بيكسل، و1200 صورة بدقة 1642*1642 بيكسل ويتم تخزينها داخل ذاكرة داخلية سعتها 4 غيغابايت.

كما زودت الشركة نظارتها بطريقة جديدة لمشاهدة ما يتم تصويره من خلالها، وهي عبارة عن نظارة مصنوعة من الكرتون Spectacles 3D Viewer، والتي يتم تركيب الهاتف بداخلها بعد فتح تطبيق سناب شات عليها وتحميل الصور والفيديوهات المصورة عليه، ومن ثم يمكنك مشاهدة نسخة أكثر ثراء مما قمت بتصويره.

وما زالت عملية نقل الصور والفيديوهات من النظارة إلى حسابك على سناب شات تتم يدويًا، حيث عليك توصيل النظارة بهاتفك عبر البلوتوث أو الواي فاي وتنتظر لحين انتهاء النقل، وعندها يمكنك رفعها لحسابك على الشبكة الصفراء الاجتماعية.

وتتوفر النظارة الجديدة في لونين الأسود Carbon والمعدني Mineral، إلى جانب وجود إصدار أخف وزنًا بهيكل من المعدن خفيف الوزن، وستصل الأسواق في نوفمبر بسعر 380 دولارًا، أي أكثر من ضعف سعر الجيل الماضي الذي كان يبلغ 150 دولارًا فقط.