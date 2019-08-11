تفضّل النساء.. انفصال مثير لـ“مايلي سايروس“ عن زوجها شيمسورث

أعلنت المغنية الأمريكية مايلي سايروس انفصالها عن زوجها الممثل الأسترالي ليام شيمسورث، بعد 10 سنوات من العلاقة، و8 أشهر من الزواج، في وقت تتحدث فيه عن تفضيلها للنساء، قبل أن تظهر برفقة فتاة شقراء خلال عطلة في إيطاليا.

وذكرت مجلة ”بيبل“ الأمريكية أنّ مايلي وليام قررا الانفصال بالاتفاق فيما بينهما، والتركيز على مسيرتهما المهمة.

والتقى النجمان العام 2009 خلال تصوير فيلم ”الأغنية الأخيرة“ الذي كانا يقومان ببطولته، وبعد أن مرت علاقتهما بمراحل متقلبة بين الخصام والصلح، تقدم ليام بطلب الزواج من مايلي في العام 2012، لكنهما انفصلا من جديد في 2015، إلى أن تم الزواج في حفل زفاف سري خلال شهر ديسمبر 2018، لم يحضره إلا المقربون فقط.

المغنية التي أحبها الأطفال من خلال شخصية ”هانا مونتانا“، تحولت تمامًا وصارت شابة متمردة مثيرة للجدل، حيث صرحت قبل بضعة أسابيع للمجلة الأمريكية ”ايل“ بأن زواجها ليس تقليديًا على عكس ما يمكن أن يتصوره جمهورها، وأنها رغم ارتباطها برجل لا تزال تفضل النساء.

وفي وقت لاحق انتشرت صور لمايلي بالقرب من بحيرة ”كوم“ في إيطاليا، حيث تقضي عطلتها بعد الانفصال برفقة فتاة شقراء، قدمتها الصحافة الأمريكية على أنها الصديقة السابقة لابن المتحول كتلين جينر.