بالصور.. أول ظهور رومانسي لمؤسس ”أمازون“ في أحضان حبيبته الجديدة 

عاد جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون ليتصدر عناوين الصحف بعد انتشار صورة تجمعه بحبيبته الجميلة لورين سانشيز، على متن يخته في سان تروبيه بفرنسا.

وكان بيزوس قد تصدر عناوين الصحف لفترة طويلة بعد انفصاله عن زوجته ماكنزي في شهر نيسان/أبريل من هذا العام.

ووفقًا لما نشرته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، فإن يخت بيزوس، البالغ من العمر 55 عامًا، تبلغ قيمته 200 مليون دولار، وظهر بيزوس عاري الصدر بقميص مفتوح وشورت للسباحة، وظهرت حبيبته سانشيز 49 عامًا، بثوب أنيق وتلف خصرها بوشاح وبدت في غاية الجمال.

ويستمتع الثنائي بوقتهما في فرنسا، حيث جرى التقاط صور رومانسية لهما وهما يغادران مطعم Le Club 55 ويمسكان بكؤوس الكوكتيل في أيديهم وصور أخرى وهما يضحكان ويتجولان في الريفيرا الفرنسية، وعبر مناطق مزدحمة في البلدة وهما يمسكان بيد بعضهما ويتبعهما حارسهما الشخصي.

وتعتبر هذه الرحلة هي أول ظهورهما الرسمي معًا بعد انفصال بيزوس، وقد ظهرا في وقت سابق أثناء حضور مباراة ويمبلدون في الشهر الماضي مع الأمير تشارلز والأميرة كيت ميدلتون.

ونشر بيزوس صورًا تجمعه بضيوفه الذين انضموا إليه هو وحبيبته خارج ساحل مايوركا، منهم سكوتر براون وزوجته يائيل كوهين، براون هو صاحب علامة التسجيل بشرائه كتالوج تايلور سويفت الكامل للموسيقى، كما ظهر في الصورة عارضة الأزياء كارلي كلوس وزوجها جوشوا كوشنر ومستشار هوليوود مايكل كيفز وزوجته ليديا وميكي هيس.