”مايك بوسنر“ في المستشفى بعد ”لدغة أفعى“ (صور)

تعرض المغني والمؤلف الأمريكي مايك بوسنر، للدغة أفعى سامة أثناء جولة عبر الولايات المتحدة، حيث جرى نقله جوًا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتعرض المغني البالغ من العمر 31 عامًا للدغة أثناء قيامه بجولة غنائية عبر الولايات المتحدة من نيوجيرسي إلى كاليفورنيا، وفقًا لصحيفة ”ميرور“ البريطانية.

وأخبر النجم الأمريكي متابعيه على ”إنستغرام“ بالحادث، ونشر العديد من اللقطات من المستشفى، حيث يرقد على السرير بجانب الممرضين.

وكتب بوسنر ”وصلت إلى المستشفى وحصلت على مضادات السموم في الوقت المناسب بعد تعرضي للعض من قبل أفعى الجرس“.

وأضاف ”سأمكث بضعة أيام ولن أتمكن من المشي لعدة أسابيع، لكنني أستمتع بالتكييف والسرير اللطيف، ولم أحصل على هذه الأشياء منذ فترة“.

وتمنى العديد من المشاهير الشفاء له، وقال النجم الشهير جو جوناس: ”استرح يا إخي.. سعيد لأنك بخير“، في حين كتبت الممثلة البريطانية ميلي بوبي براون: ”أتمنى لك الشفاء العاجل، وأرسل لك أطيب التمنيات“.

وعلقت مغنية البوب البريطانية جيسي جي تقول: ”أنت بطل حقيقي في الحياة الحقيقية“.