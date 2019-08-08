إيران ترفض مهلة ”فيفا“ بالسماح بدخول النساء مدرجات الملاعب

أعلن المدعي العام في إيران، محمد جعفر منتظري، رفضه لقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا”، بالضغط على طهران للسماح للنساء بدخول مدرجات الملاعب، معتبرًا أن هذه الخطوة تأتي في سياق ”نفوذ وتسلل العدو وهي مؤامرة سياسية“ للداخلي الإيراني.

ونقلت وسائل إعلام رسمية، يوم الخميس، عن منتظري قوله في خطاب له مساء الأربعاء في جامعة الخوارزمي بطهران: ”طلب الفيفا بوجود النساء في مدرجات ملاعب كرة القدم هو نوع من تسلل العدو ونفوذه، وغرضه هو القضاء على ما سمّاه بـ“المقاومة“.

وتساءل منتظري بسخرية هل أن ”قلب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) محروق من أن النساء يُحرمن من المشاهد الرائعة في مباريات كرة القدم؟“، مضيفًا ”يجب أن لا يأخذ البعض في داخل إيران مسألة دخول النساء للملاعب كقضية بسيطة“.

كما قال المدعي العام في إيران: ”ما علاقة الفيفا بأن تشترط على أي بلد ما أن يسمح للنساء بالدخول للملاعب كمتفرجات“.

وفي الأيام الأخيرة، ظهرت أخبار تفيد بأن الفيفا حدد موعدًا نهائيًّا لإيران حتى الـ 31 من أغسطس الجاري لحل مشكلة دخول النساء إلى الملاعب.

وهدد الفيفا الاتحاد الإيراني لكرة القدم بإجراءات عقابية وتعليقاً في نهاية المطاف إذا لم يُسمح للنساء بدخول الملاعب لمشاهدة المباريات المحلية والأجنبية.

وأراد ”فيفا“ منذ فترة طويلة إلغاء القانون الصادر منذ 40 عامًا – لكنه لا يبدو كذلك بعد ذلك.