أسعار الذهب تقفز 1% في أعلى مستوى منذ 6 أعوام

قفزت أسعار الذهب 1% اليوم الأربعاء إلى أعلى مستوى في أكثر من 6 أعوام في ظل غياب أي مؤشرات على تراجع الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، ما حفز إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن.

وبحلول الساعة 0718 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 1490.57 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أعلى مستوى منذ نيسان/ أبريل عام 2013.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2% إلى 1501.50 دولار للأوقية.

وتصاعد النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم على نحو سريع خلال الأيام الماضية عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيفرض رسومًا جمركية إضافية على واردات صينية.

وردت الصين يوم الاثنين بالسماح لعملتها بالتراجع إلى أقل من 7 يوانات للدولار، وهو مستوى مهم من الناحية المعنوية، ما دفع واشنطن إلى تصنيف بكين متلاعبًا بالعملة.

وفي الوقت نفسه قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو إن إدارة ترامب تريد مواصلة المحادثات التجارية مع الصين ولا تزال تخطط لاستضافة وفد صيني لإجراء محادثات في أيلول/ سبتمبر.

لكن بنك غولدمان ساكس قال إنه لم يعد يتوقع إبرام اتفاق تجاري قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2020 بينما حذر بنك مورجان ستانلي من أن تبادل فرض الرسوم الجمركية بين البلدين قد يزج بالاقتصاد العالمي في حالة ركود بحلول منتصف العام المقبل.

كما صعدت المعادن النفيسة الأخرى، وارتفعت الفضة 1.8% إلى 16.74 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ حزيران/ يونيو من العام الماضي.

وارتفع البلاتين 0.9% إلى 854.88 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.5% إلى 1443.62 دولار للأوقية.