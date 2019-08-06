بعد 80 عاما من اختفائها.. العثور على غواصة أمريكية غارقة منذ الحرب العالمية الثانية (فيديو)

عثر مستكشفو المحيطات على غواصة أمريكية، تدعى ”يو إس إس جرونيون“، قبالة ساحل ألاسكا، بعد حوالي 80 عامًا من ضياعها خلال الحرب العالمية الثانية.

ووجد فريق ”مشروع المفقودين الـ 52“ الغواصة غارقة على عمق 820 كم، بالقرب من جزر ألوتيان باستخدام الغواصات الروبوتية المتطورة.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، كانت الغواصة من طراز غاتو، تحمل على متنها 70 شخصًا عندما غرقت، وكانت آخر إشارة صادرة منها في شهر يوليو عام 1942.

وفي عام 2006، بدأ أبناء كابتن الغواصة الراحل ”مانيرت جيم أبيلي“ البحث عن الغواصة المفقودة، وبعد بحث مضن عثروا على جزء منها، وأرسل الباحثون مؤخرًا الروبوتات الغواصة لتصوير حطامها وإنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد.

ووفقًا للتقارير، عثر الفريق على مقدمة الغواصة في مطلع الشهر الجاري على بُعد حوالي ربع ميل من الموقع الرئيسي للحطام.

ويأمل الخبراء أن يتمكنوا من التوصل لما حدث للغواصة التي غرقت في ظروف غامضة، من خلال دراسة النموذج ثلاثي الأبعاد.

وقال ”تيم تايلور“، وهو عضو في فريق ”مشروع المفقودين 52″، والمكلف بالبحث عن سفن الحرب العالمية الثانية المفقودة: ”ما نفعله يتخطى تصوير مقاطع الفيديو الطويلة أو الصور الفوتوغرافية، إنه حقًا مستقبل تسجيل الاكتشافات التاريخية تحت الماء“.

ووفقًا لموقع الباحثين الإلكتروني، يتضمن هذا النموذج ثلاثي الأبعاد أدق مسح شامل بالتصوير الضوئي يُجرى على غواصة من الحرب العالمية الثانية.

يذكر أن الغواصة ”يو إس إس جرونيون“ أنقذت 16 ناجيًا من حطام سفينة ”Jack USAT“ في بحر الكاريبي في مايو عام 1942، ولكن خلال أول دورية حربية لها في الحرب العالمية الثانية، في 30 يوليو، هوجمت من قبل مدمرة يابانية.