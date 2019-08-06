فتاة حسناء تفاجئ محمد رمضان بالأحضان والقبلات (صور)

كشف أحد متابعي الفنان المصري محمد رمضان عن مجموعة من الصور تم التقاطها له أثناء وجوده في فعاليات تكريم النجوم من المجلة الأمريكية enigma، في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وكان من بينها صور لمعجبة أغرقته بالأحضان والقبلات.

ظهرت الفتاة المجهولة التي فاجأت الفنان مرتدية فستانًا عاري الظهر، وقامت بتقبيله بشكل مفاجئ أمام الحضور ثم احتضنته، وبعدها طلبت منه صورة على طريقة ”السيلفي“ وهو ما قام بتلبيته.

والتقط أحد الأشخاص المتواجدين في الحفل جميع الصور التي جمعت رمضان بهذه الفتاة التي لم يتم التعرف عليها، وظهر فيها الفنان وهو سعيد بما فعلته معه الفتاة.

وكان رمضان قد استعرض جماهيريته في أمريكا قبل حفل تكريمه من المجلة العالمية، التي احتفلت بعدد من النجوم ورجال الأعمال العرب، حيث نشر رمضان مجموعة من الفيديوهات عبر حسابه الرسمي على موقع ”انستغرام“، وظهر فيها برفقة الجمهور وهو يلتقط الصور التذكارية معهم، وقدم أغنية ”نمبر ون“، بناءً على طلب الجمهور، بجانب أغنية ”زلزال“ التي تفاعل معها الحضور بالرقص.

يُذكر أن رمضان طرح مؤخرًا أغنية ”إنساي“ على طريقة الديو الغنائي مع النجم المغربي سعد لمجرد، وإخراج حسام الحسيني، وتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب في باريس، واقترب الكليب من تحقيق 70 مليون مشاهدة على موقع ”يوتيوب“.