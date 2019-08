فتاة حسناء تفاجئ محمد رمضان بالأحضان والقبلات (صور)

View this post on Instagram

كشف أحد متابعي الفنان المصري محمد رمضان عن مجموعة من الصور تم التقاطها له أثناء وجوده في فعاليات تكريم النجوم من المجلة الأمريكية enigma، في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وكان من بينها صور لمعجبة أغرقته بالأحضان والقبلات. #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #لايك#تفاعل #مصر #القاهرة #أمريكا#كاليفورنيا #محمد_رمضان #فتاة #حضن #انساي#نمبر_ون #مشاهير #أخبار_مشاهير #news #egypt #california #video @mohamedramadanws