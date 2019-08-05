الإعلامي الإماراتي أحمد خميس يكشف عن إصابته بمرض مزمن (صور)

كشف الإعلامي الإماراتي أحمد خميس، عن إصابته بمرض مزمن، وذلك بعد قلق جمهوره وتساؤلاته إثر نشره صورة وهو يخضع لفحوصات طبية داخل أحد المستشفيات، كتب عليها ”أعتذر لكم من كل قلبي، حتى وإن لم أخطئ“.
وقال الإعلامي خميس، وهو زوج الإعلامية مشاعل الشحي، عبر ”إنستغرام“ إن المرض يسمى ”الصداع النصفي المزمن“.
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كشف الإعلامي الإماراتي #أحمد_خميس، زوج الإعلامية #مشاعل_الشحي، عن نتائج الفحوصات الطبية التي أجراها منذ عدة أيام، والتي سببت بحالة من القلق في صفوف متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشر صورة له عبر تطبيق ”الستوري“ التابع لحسابه الرسمي عبر موقع ”إنستغرام“ معلقًا عليها:“اعتذر لكم من كل قلبي .. حتى وإن لم أخطئ“. وقال خميس عبر مقطع فيديو على حسابه "سناب شات" إن مرضه مزمن أي سيرافقه طيلة حياته، كما طلب من متابعيه الدعاء له بالشفاء العاجل، وأضاف أن أكثر ما آلمه أثناء فترة خضوعه للتحاليل وزيارة الأطباء، هو طرح أسئلة تتعلق بأسرته المتوفاة. @aka.a . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #الامارات #دبي #ابوظبي #فيديو #ترند #بلوجر #الشحي #مشاهير #أخبار_مشاهير #uae #abudhabi #dubai #vidoe #trend #news
وأشار إلى أنه أُصيب بالمرض منذ عامين، ولكنه لم يكن يعطي له أهمية، إلا أنه لجأ للطبيب لأنه عند السفر كان يعاني آلامًا شديدة بجانب واحد من الرأس قبل هبوط الطائرة بدقائق.
وأوضح الإعلامي خميس أنه لم يكن يريد أن يثير القلق لدى متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عندما نشر صورًا له من الفحوصات، ولكنه كان يريد منهم الدعاء له.
وبعد نشر الصورة، ظهر الإعلامي في فيديو ليطمئن متابعيه على حالته الصحية، وقال إن أكثر الأشياء التي أثرت على معنوياته هو سؤال الطبيب عن إصابة أحد من أفراد أسرته بهذا المرض المزمن، لأن أهله ليسوا على قيد الحياة، موضحًا أن سبب الإصابة بهذا المرض إما عوامل مناخية أو وراثية.
وبين الإعلامي الإماراتي أن الصداع النصفي المزمن يسبب له حالة اكتئاب، ويرفع من حساسيته تجاه الروائح والضوء والإزعاج، التي تسبب له صداعًا يستمر من 3 إلى 24 ساعة ولا يهدأ إلا باستخدام الأدوية، وهو أمر يحزنه، على حد تعبيره.
وتحدث عن آثار المرض عليه، إذ إنه لا يستطيع أن يقول الكلام بشكل منتظم، وتحدُث له حالة من ”التلعثم“ في الكلمات، معربًا عن تفاؤله.