الإعلامي الإماراتي أحمد خميس يكشف عن إصابته بمرض مزمن (صور)

كشف الإعلامي الإماراتي #أحمد_خميس، زوج الإعلامية #مشاعل_الشحي، عن نتائج الفحوصات الطبية التي أجراها منذ عدة أيام، والتي سببت بحالة من القلق في صفوف متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشر صورة له عبر تطبيق "الستوري" التابع لحسابه الرسمي عبر موقع "إنستغرام" معلقًا عليها:"اعتذر لكم من كل قلبي .. حتى وإن لم أخطئ". وقال خميس عبر مقطع فيديو على حسابه "سناب شات" إن مرضه مزمن أي سيرافقه طيلة حياته، كما طلب من متابعيه الدعاء له بالشفاء العاجل، وأضاف أن أكثر ما آلمه أثناء فترة خضوعه للتحاليل وزيارة الأطباء، هو طرح أسئلة تتعلق بأسرته المتوفاة.