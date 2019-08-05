اشتية يطالب الفلسطينيين بمقاطعة الأسواق والبضائع الإسرائيلية

طالب محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، يوم الاثنين، المواطنين الفلسطينيين بأن لا يجعلوا من مناسبة العيد فرصة لشراء البضائع والتسوق في إسرائيل، وأن تكون مشترياتهم من الأسواق الفلسطينية فقط.

وقال إشتية في مستهل جلسة مجلس الوزراء في رام الله: ”طلبنا من الأجهزة الأمنية أن تأخذ بكل جدية موضوع البضائع الفاسدة والمهربة إلى الأراضي الفلسطينيةن وأن توقع أقسى العقوبات على الفاعلين“.

يأتي ذلك ضمن ما تصفها السلطة الفلسطينية بـ“خطوات لدعم المنتج الوطني والانفكاك التدريجي عن الاقتصاد الغسرائيلي“.

وأكد اشتية أن ”الحكومة الفلسطينية خاطبت سلطة النقد والجامعات وشركات الاتصالات، لتأكيد ضرورة أن تتشارك كل الجهات في تحمل جزء من عبء الأزمة المالية المفروضة جرّاء احتجاز الاحتلال أموالنا وقرصنتها، وأن تتقاضى نسبًا من الدفعات والأقساط تتناسب مع ما يصرف للموظفين في القطاع العام“.

من جانب آخر، أشاد رئيس الوزراء الفلسطيني بـ“مكرمة خادم الحرمين لأهالي الشهداء والأسرى، وأكد الانسجام والتواصل الدائم والتنسيق في المواقف مع المملكة العربية السعودية والملك سلمان بن عبد العزيز”.