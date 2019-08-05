هارون كمارا وجابر عيسى خارج قائمة مباراة الاتحاد ضد ذوب آهن في دوري أبطال آسيا

قرر الجهاز الفني لنادي الاتحاد السعودي بقيادة التشيلي خوسيه سييرا، استبعاد اللاعبين ”المواليد“ هارون كمارا وجابر عيسى من قائمة الفريق التي ستواجه ذوب آهن الإيراني.

ويلتقي الفريقان ضمن منافسات دور الـ 16 من مسابقة دور أبطال آسيا، والتي سوف تجمع الفريقين مساء اليوم الاثنين، على ملعب نادي الوصل بدبي الإماراتية.

واضطر اتحاد جدة لاستبعاد الثنائي لعدم أهلية مشاركتهما في منافسات البطولة الآسيوية، لعدم حملهما الهوية الوطنية السعودية، كما تنص عليه اللوائح الآسيوية، ولضمان حقوق النادي وعدم المجازفة بمشاركتهما رغم أنهما يحملان جوازات سفر سعودية لكنهما لا يحملان بطاقة أحوال، بحسب ما نقلت صحيفة ”الرياض“.

ويفتقد الاتحاد في مواجهة ذوب آهن الإيراني للمهاجم، بعد استبعاد كمارا، فضلاً عن عدم قيد الصربي بريغوفيتش في القائمة الآسيوية.

وكانت إدارة نادي الاتحاد قد أعلنت القائمة الآسيوية النهائية التي سيشارك بها الفريق في مواجهة ذوبهان الإيراني في البطولة الآسيوية، وضمت المحترفين الأجانب الثلاثة، وهم: كارلوس وفيتشو ورومارينهو، إضافة إلى المحترف الآسيوي، وهو الفلسطيني خيمنيز.

إلى ذلك تأكدت مشاركة محترف الاتحاد كارلوس في اللقاء بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها وهي عبارة عن شد بسيط في العضلة الخلفية.

وتأهل اتحاد جدة لدور الـ 16 من دوري أبطال آسيا، بعد أن حل ثانيًا في ترتيب المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة.