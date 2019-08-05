العقوبات الأمريكية تتسبب في انخفاض الصادرات الإيرانية إلى سوريا

قال رئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية إن صادرات بلاده إلى سوريا انخفضت بسبب العقوبات الأمريكية الشديدة ضد إيران، مضيفًا ”لقد تم تصدير أكثر من نصف مليار دولار إلى سوريا، انخفضت للأسف بشدة مع العقوبات القاسية“.

ونقلت الوكالة الرسمية الإيرانية، يوم الاثنين، عن محمد رضا مودودي، قوله على هامش مؤتمر حول الفرص الاستثمارية والتجارية في سوريا: ”بالنظر إلى الأجواء الإيجابية لنشاط السوق السوري والأمن المقبول في البلاد، فإن وجود رجال الأعمال والمستثمرين الإيرانيين في السوق السورية واستخدامه يشكل فرصة لها أهمية كبيرة“.

وفي إشارة إلى العلاقات الإيرانية السورية وتأثيرها على التجارة قال: ”حدثت بعض التطورات الإيجابية في التجارة بين البلدين خلال السنوات الماضية“، مبينًا أن سوريا مرت بالكثير من المرارة والانتكاسات على مر السنين، لكن إيران بقيت مع الشعب السوري وساعدته في كل ذلك.

وقال رئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية ”نرحب بهذه الفرصة، والفرصة التي أوجدتها سوريا للمستثمرين الإيرانيين“، مضيفًا أن ”سوريا اليوم يمكن أن تكون مصدر التجارة مع إيران“.

وأضاف مودودي أن ”إيران ستفي باحتياجات سوريا، وأحدها إعادة الإعمار“.

وأوضح أنه ”تم تصدير أكثر من نصف مليار دولار إلى سوريا، انخفضت للأسف بشكل حاد بسبب العقوبات المشينة، لكن إحصاءات التجارة الخارجية لدينا تظهر مؤشرات مثيرة للإعجاب يجب أن نقولها في قطاع التصدير“.

وقال رئيس منظمة تطوير التجارة الإيرانية: ”لا تزال سوريا بحاجة إلى الكثير من الاهتمام، خاصة من بلدنا، ويمكن لهذه الفرصة التجارية والاستثمارية أن تلعب دورًا جيدًا بين البلدين“.