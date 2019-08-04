الملكة إليزابيث تتكفل بإصلاح سقف منزل هاري وميغان (صور)

كشفت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية أن ملكة بريطانيا ستتكفل بإصلاح سقف ”فروغمور كوتج“، منزل الأمير هاري وميغان ماركل، من مالها الخاص.

ومن المقرر أن تدفع الملكة إليزابيث 600 ألف دولار لإصلاح سقف منزل فروغمور كوتج، والذي لم يتم المساس به منذ بنائه في عام 1870، وبدأت أعمال الإصلاح بالفعل، وتظهر صور عملية تزويد المنزل بالسقالات.

وتأتي مساهمة الملكة بعدما تكلفت إصلاحات المنزل ما يصل إلى 3 ملايين دولار من أموال الدولة. ووفقًا لما كشفته الصحيفة، من المقرر إنشاء جزء جديد منفصل للمنزل في وقت لاحق من هذا الصيف.

وأشار ”توم سكينر“ من شركة ”بيمليكو بيلدرز“ للبناء والإصلاحات إلى أن عملية الترميم ستكون على مستوى عال من الجودة، خاصة أن السقف الحالي يحتوي على الكثير من اللحام، مما يزيد من خطر نشوب حريق.

يُذكر أنه حاليًا، تجري أعمال الإصلاح في الجزء الشمالي من المنزل حيث أشار الخبراء إلى أنه من الضروري تنفيذ عملية الإصلاح في هذا الوقت من العام، عندما يكون الطقس معتدلًا.

وتأتي إصلاحات المنزل بعد أشهر قليلة من تعرض هاري وميغان للانتقادات، نتيجة تجديدات منزلهما التي تكلفت حوالي 3 ملايين دولار من أموال الدولة.

وهذا المنزل، تم شراؤه من قبل الملك إدوارد السابع، وكان يعد منزلا ريفيًا له ولخطيبته آنذاك، الأميرة ”ألكساندرا من الدنمارك“، كما أن هذا المنزل عادة ما تقضي فيه العائلة المالكة فترة الأعياد.

وبالإضافة إلى السقف، ذكرت تقارير سابقة أن عملية إصلاح المنزل وتجديده ستتضمن غرفة خاصة لآرتشي ومطبخا ذا تصميم خاص، فضلًا عن الاستعانة بنظام أمني قد تبلغ تكلفته حوالي مليون دولار.

يذكر أن هاري وميغان أنفقا 6 آلاف دولار على حوض استحمام نحاسي لغرفة نومهما، كما لا يزال هناك خطط بشأن إنشاء ملعب تنس أو كرة ريشة، قد تبلغ تكلفته 36 ألف دولار.

وردًا على طلب الصحيفة للتعليق، قال القصر: ”نظرًا لأن هذا يتعلق بالعمل في ملكية الملكة الخاصة، فليس هناك شيء نود التعليق عليه“.