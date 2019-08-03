ما حقيقة تشيُّع رئيس الوقف السني في العراق؟

كشف ديوان الوقف السني في العراق اليوم السبت، حقيقة ما جرى تداوله عن تشيُّع رئيسه عبد اللطيف الهميم، باعتناق مذهب الإمامية الإثنَي عشرية.

وذكر الديوان في بيان مقتصب أن ”الأنباء التي تحدثت عن إلقاء الهميم خطبة في جامع أم الطبول في العاصمة بغداد، وإعلان تشيعه غير صحيحة إطلاقًا“، مشددًا على أن ”الهميم موجود في مدينة مكة لإداء مناسك الحج“.

ونشرت وسائل إعلام محلية ومواقع تواصل اجتماعي، في وقت سابق، أنباء بأن الهميم أعان تشيعه على مذهب الإمامية الأِثني عشرية، خلال خطبة الجمعة في جامع أم الطبول في بغداد.

وبرز اسم عبد اللطيف الهميم مع تشكيل الحكومة العراقية عام 2014 كمرشح لديوان الوقف السني بدعم إيراني، ووافق عليه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي بالوكالة، أي دون موافقة مجلس النواب المخول بالتصويت على الوزراء.