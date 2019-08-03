تقرير: ارتفاع حاد في الإنفاق على المشاريع بالسعودية

أظهر تقرير استثماري أن الانفاق الحكومي على المشاريع في السعودية قفز بنسبة 27% في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة مع الربع الثاني من عام 2018 ما أسهم في انتعاش الاقتصاد المحلي وخاصة في القطاع الخاص المستهدف في خطط التنمية للمملكة.

وأشار التقرير الذي أصدرته شركة ”جدوى للاستثمار“ واطلعت عليه ”إرم نيوز“ السبت إلى أن الانفاق الرأسمالي على المشاريع في الميزانية الحالية قفز أيضًا بنسبة 22% في النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

ونسب التقرير لبيانات حكومية أظهرت أن النفقات الرأسمالية ارتفعت من نحو 48 مليار ريال (12,8 مليار دولار) في الربع الثاني من عام 2018 الى حوالي 67 مليار ريال (17.8 مليار دولار) في الربع الثاني من العام الحالي.

وأفاد التقرير بأن النفقات الجارية التي ليس لها أي تأثير على النمو الاقتصادي والتي تشمل أجور الموظفين والمشتريات الحكومية ظلت عند مستواها تقريبًا.

وقال إن ارتفاع النفقات الرأسمالية كان السبب الرئيسي في الزيادة في نمو القطاع الخاص غير النفطي بنحو 2.3% في الربع الأول من العام الحالي في حين يتوقع أن يكون قد سجل القطاع نموًا مرتفعًا أيضًا في الربع الثاني وفقًا للتقرير.

وأضاف: ”هناك عامل آخر أيضًا أسهم في انتعاش الاقتصاد غير النفطي وهو الانفاق من قبل كل من صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني إذ إن هذا الانفاق لا يدرج عادة في الميزانية السنوية.

ووفقًا لبيانات وزارة المالية السعودية بلغت الايرادت الفعلية 260.7 مليار ريال (69.5 مليار دولار) في الربع الثاني من العام الحالي مقابل نحو 273.5 مليار ريال (72.9 مليار دولار) في الربع الثاني من العام الماضي.

وانخفضت ايرادات صادرات النفط الى حوالي 184 مليار ريال (49 مليار دولار) من 174.9 مليار ريال (46.6 مليار دولار) في الفترة نفسها.