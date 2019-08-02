تعرّف على أحدث مزايا تطبيق غوغل Files app‏

كشفت شركة غوغل عن مزايا جديدة لتطبيقها المعني بتنظيم وإدارة الملفات على هواتف أندرويد Files app، حيث تتيح إمكانية تشغيل الملفات الصوتية وتفعيل الوضع الليلي لتريح عينيك.

وأشارت الشركة إلى أن التطبيق وصل إلى 100 مليون مستخدم يستمتعون بالتخلص من 8 غيغابايت من الملفات على ذاكرة هواتفهم، وبالتالي يمكنهم رفع تلك الملفات إلى التطبيق.

إلى جانب ذلك، فإن الميزة الجديدة الخاصة بتشغيل الموسيقى والمقاطع الصوتية ستسهل كثيرًا على المستخدمين إمكانية استخدام وتشغيل تلك الملفات، دون الحاجة لتحميل تطبيقات منفصلة لتشغيل الملفات الصوتية.

وتأتي ميزة الوضع الليلي Night Mode والتي تغير لون واجهة استخدام التطبيق إلى اللون الأسود بالكامل، لتكون دليلًا قويًا على اتجاه إصدار أندرويد القادم Q لتقديم وضع ليلي كامل لكافة واجهات استخدام الهاتف.

ومن المتوقع أن يبدأ التحديث الجديد في الوصول لعموم المستخدمين خلال الأسابيع المقبلة.