تقارير: علاقة غريزمان وسواريز ”سيئة“ داخل جدران برشلونة (فيديو)

ظهرت بوادر ”أزمة خافتة“ بين لويس سواريز مهاجم نادي برشلونة الإسباني والوافد الجديد أنطوان غريزمان، خلال تدريبات الفريق الكتالوني.

ووفقًا لتقارير صحفية إسبانية فإن لويس سواريز وغريزمان لم يتحدثا، ولم ينظرا حتى إلى بعضهما البعض خلال أول حصة تدريبية لهما معًا، إذ لم تستطع وسائل الإعلام التقاط أي صورة لكليهما سويًا.

واللقطة الوحيدة التي ظهر فيها الثنائي هي الاحتكاك وذلك في تدريبات، اليوم الجمعة، عندما قال غريزمان لزميله سواريز:“المستر يقول لك اذهب للجهة الثانية“.

وانضم لويس سواريز إلى تدريبات برشلونة، مساء أمس الأربعاء، وذلك بعد انتهاء عطلته الصيفية مع العلم أنه شارك في بطولة كوبا أمريكا 2019، وودع المنافسة من الدور ربع النهائي.

وكان أنطوان غريزمان قد اعترف مؤخرًا بأن لويس سواريز اتصل به بشكل شخصي للترحيب به في برشلونة، لكن المؤشرات الأولى تؤكد أن العلاقة بين اللاعبين ليست على ما يرام.