بعد التسوية القضائية.. ماذا قالت طليقة وائل كفوري عن زوجها السابق؟

كشف أشرف الموسوي محامي أنجيلا بشارة، طليقة النجم اللبناني وائل كفوري، عن توصل الطرفين لتسوية رضائية بينهما بعيدًا عن ساحات المحاكم، موضحًا أن هذه التسوية جاءت من أجل ابنتيهما ’’ميشال وميلانا“.

وأوضح الموسوي في تعليق له على منشور كتبته أنجيلا بشارة، عبر حسابها الخاص على موقع ”انستغرام“، أن تسوية شاملة تمت بينهما، وأن أنجيلا بشارة فضلت تقديم التضحية والإيثار من أجل مستقبل ابنتيها، مؤكدًا أنها تسامحت لإسعادهما، ووصف وائل كفوري بالفنان المقدام.

وكتب محامي أنجيلا بشارة قائلًا: ”من أشرف الموسوي لبراعم الفنان وائل كفوري (ميشال وميلانا) أما بعد، ما أقدمت عليه والدتكما أنجيلا ليس انكسارًا أو اعتذارًا بل تضحية وإيثارًا لأجل عينيكما ولأجل مستقبلكما“.

وتابع الموسوي قائلًا: ’’ولأجل والدكما صفحت وتسامحت وترفعت وانسحبت من سجالات وخطابات، مقتنعة (بأنكما زينة الحياة الدنيا)، وهي تجهد لإسعادكما“.

واختتم رسالته بالقول: ”كل الفخر والاعتزاز لك أنجيلا وكل الاحترام لوائل الأب والفنان المقدام“.

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وجاء في منشور أنجيلا بشارة، التي تحدثت لأول مرة عن طليقها وائل كفوري فوصفته بالأب والفنان الكبير، فقالت: ’’الحياة بتنقلب بلحظة، بمكالمة هاتف، نتيجة تحاليل، خطوة خاطئة في الشارع، مقابلة شخص، كلمة، موقف، حيث لا قوتك ولا علمك ولا فهمك ولا أموالك ستنفعك أمام أي لحظة من هذه اللحظات“.

وأوضحت طليقة الفنان اللبناني قائلة: ”لا أحد يعرف ماذا تحمل معها اللحظات القادمة لكني أعرف أنها ستكون لحظات السكينة والخير والمحبة والرضى، وأنا مقتنعة أن العائلة هي النفس وهي عائلة مقدسة، وائل فنان كبير وأب كبير، أنجيلا بشارة“.

يُذكر أن وائل كفوري ارتبط بأنجيلا بشارة عام 2011، واستمر زواجهما نحو 9 أعوام، وأثمر عن ابنتين هما ميشال وميلانا، وخلال تلك الفترة أبعد وائل حياته الشخصية عن الكاميرات، وحرص على منع نشر أي صورة لعائلته، إلا أنه مع إعلان طلاقهما قبل شهور قليلة اشتعلت الصراعات بينهما في ظل اتهامات وجهت إليه بعدم دفع النفقة لابنتيه ومصاريف طليقته، في رد فعل منه على رفض طليقته لقاء طفلتيه.