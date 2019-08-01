منى السابر والدة حلا الترك تخلع الحجاب (صور)

صدمت منى السابر، والدة الفنانة البحرينيّة حلا الترك، جمهور الأخيرة، بعد أن ظهرت دون حجاب في إعلان صريح عن تخليها عنه بشكل نهائي، بعد أن ألمحت لذلك سابقًا بصور لها في صغرها بدون غطاء للرأس.

وشن الجمهور هجومًا حادًا عليها، عقب تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة حديثة لها بدون حجاب، كانت قد نشرتها منى السابر عبر خاصية الستوري الخاصة بحسابها عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير ”إنستغرام“.

وتساءل الجمهور عن سبب اتخاذها هذا القرار في الوقت الحالي، إلا أن آخرين دافعوا عنها مؤكدين أنها حرية شخصية، ولا يحق لأحد التدخل بحياتها الخاصة، كونها والدة فنانة مشهورة.

واعتاد الجمهور رؤيتها بالحجاب منذ سنوات، ما أثار حالة من الجدل وبلبلة كبيرة، رغم نشرها الصورة دون أي تعليق عليها.

وتبين الصورة تخلي السابر عن الحجاب بشكل نهائي، إذ سبق وأن نشرت لها قبل فترة صورة من صالون التجميل، تظهر فيها بعد اعتمادها قصة جديدة.

وتأتي الخطوة التي أقدمت عليها السابر، بعد الصلح الذي تم بين ابنتها ووالدها المنتج البحريني محمد الترك، وعودة حلا الترك للعيش في منزل والدها وزوجته الفنانة المغربية دنيا بطمة.

وكانت السابر قد نشرت صورًا قديمة لها قبل ارتدائها الحِجاب، وهو الأمر الذي اعتبره البعض إعلانًا رسميًا من قبلها عن خلعها الحجاب.