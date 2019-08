منى السابر والدة حلا الترك تخلع الحجاب (صور)

View this post on Instagram

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورةً حديثة للسيدة، #منى_السابر، والدة الفنانة البحرينية #حلا_الترك، من الستوري الخاصة بحسابها عبر انستغرام. وأثارت الصورة حالةً من الجدل وبلبلةً كبيرة بسبب ظهور #السابر، في الصورة بدون الحجاب الذي اعتاد الجمهور على رؤيتها به منذ سنوات، وكانت والدة حلا نشرت الصورة دون أي تعليقٍ عليها.