سلطنة عُمان توضح حقيقة تأجيل ضريبة القيمة المضافة

قالت وزارة المالية العُمانية إن خططها لاستحداث ضريبة القيمة المضافة ماضية في مسارها، بينما تعمل على استكمال الإجراءات التشريعية لإصدار قانون الضريبة الجديدة، وفقًا لما نقلت وكالة الأنباء العُمانية عن الوزارة، اليوم الأربعاء.

ولم يعلن عن موعد لتنفيذ الضريبة الجديدة، لكن وثيقة أظهرت أن عُمان تخطط لاستحداث ضريبة القيمة المضافة في عام 2021 وهو ما يعني مزيدًا من التأجيل لإجراء يقول خبراء اقتصاديون إنه قد تكون له حساسية سياسية، في وقت تشهد في السلطنة نموًا راكدًا وبطالة مرتفعة.

واتفقت دول مجلس التعاون الخليجي الست على فرض ضريبة القيمة المضافة عام 2018، بعدما تضررت إيراداتها جرّاء هبوط أسعار النفط، لكن سلطنة عُمان، الأضعف ماليًا بينها، أرجأت التنفيذ إلى الحالي.