الشركات الإيرانية تستهدف ربحًا كبيرًا من إعادة إعمار العراق

أعلن الأمين العام لغرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة، حميد حسيني، الأربعاء، أن حصة الشركات الإيرانية من ميزانية إعادة إعمار العراق البالغة 300 مليار دولار تصل إلى حوالي 25%.

وقال حسيني في تصريحات نقلتها وسائل إعلام رسمية، إن ”على الشركات الهندسية الإيرانية أن تعرض قدرتها إلى جانب العملة لغرض الاستحواذ على ما نسبته 25% من المبلغ المخصص لإعادة إعمار العراق وهو 300 مليار دولار“.

وأضاف أنه، ”في الوقت الحالي، يعد تحويل الأموال وعدم قبول ضمانات الناشطين الاقتصاديين الإيرانيين، مشكلتين رئيسيتين في تنفيذ المشاريع الفنية والهندسية في العراق“.

وأشار إلى أن اقتراحًا جرى تداوله لإنشاء شراكات بين الناشطين الاقتصاديين الإيرانيين ونظرائهم العراقيين، لمعالجة مسألة ضمانات الشركات العراقية وعدم عرقلة تنفيذ المشاريع، لافتًا إلى أن ”25% من المبالغ التي جرى رصدها لإعمار العراق ستكون لمشاريع الإسكان والبناء العراقية، التي قد تكون فرصة جيدة لشركات الهندسة الإيرانية“.

وفي منتصف تموز/يوليو الجاري، صرح الأمين العام لغرفة التجارة المشتركة بين إيران والعراق، أن إيران ستكسب 5 مليارات دولار عائدات مبيعات الغاز والكهرباء إلى العراق هذا العام.