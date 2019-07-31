سعيًا لمواجهة الأزمة.. إيران تحذف 4 أصفار من عملتها

أفادت وسائل إعلام في إيران اليوم الأربعاء، بأن الحكومة صوتت على حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية (الريال).

ووفق وكالة أنباء ”مهر“ فإن الحكومة صوتت على قرار يلغي 4 أصفار من العملة الوطنية، مبينة أن عبد الناصر همتي رئيس البنك المركزي، سيقدم معلومات أكثر عن القرار في وقت لاحق.

ويسعى البنك المركزي الإيراني منذ فترة إلى سحب 4 أصفار من العملة الوطنية في محاولة للحد من تدفق السيولة المتزايد، ومساعدة الريال على استعادة جزء من قيمته المفقودة، بسبب العقوبات الأمريكية والتضخم الذي تعانيه البلاد بسبب الأزمة الاقتصادية.

ويرى خبراء الاقتصاد أن حذف الأصفار من العملة إذا لم تصاحبه إصلاحات اقتصادية، فإنه لن يغير شيئًا، فهو لا يختلف كثيرًا عن تعديل حجم الأوراق النقدية، أو تغيير ألوانها، أو إضافة رسم جديد لها، أو إزالة صورة منها.