للمرة الثانية.. هاني شاكر نقيبًا للموسيقيين في مصر

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فاز المطرب المصري، هاني شاكر، بمنصب نقيب الموسيقيين في مصر، للمرة الثانية على التوالي، بعد تفوقه على منافسه مصطفى كامل في الانتخابات التي جرت بينهما اليوم الثلاثاء. وأدلى عدد من نجوم الغناء والموسيقيين بأصواتهم، من بينهم: طارق الشيخ ونادر أبو الليف وأحمد العيسوي وغادة رجب وريكو وريم كمال وأحمد الكحلاوي، وآية عبدالله وفاطمة عيد وطارق…