للمرة الثانية.. هاني شاكر نقيبًا للموسيقيين في مصر

فاز المطرب المصري، هاني شاكر، بمنصب نقيب الموسيقيين في مصر، للمرة الثانية على التوالي، بعد تفوقه على منافسه مصطفى كامل في الانتخابات التي جرت بينهما اليوم الثلاثاء.
وأدلى عدد من نجوم الغناء والموسيقيين بأصواتهم، من بينهم: طارق الشيخ ونادر أبو الليف وأحمد العيسوي وغادة رجب وريكو وريم كمال وأحمد الكحلاوي، وآية عبدالله وفاطمة عيد وطارق عبدالحليم، والموسيقار هاني مهنا وأحمد عبدالعزيز وحسام حسني.
وأظهرت عمليات الفرز الأصوات، اكتساح الفنان هاني شاكر الأصوات بجميع المحافظات.
وحسم القضاء المصري أمس الاثنين، أزمة انتخابات نقابة المهن الموسيقية، عندما رفضت المحكمة الإدارية العليا الطعون المقدّمة من عدة أطراف، لاستبعاد هاني شاكر من المنافسة.