مونيكا بيلوتشي في تونس لتصوير ”الرجل الذي باع جلده“ (صور)

تتواجد النجمة العالمية مونيكا بيلوتشي حاليًا في تونس لتصوير مشاهد من فيلمها الجديد ”الرجل الذي باع جلده“، مع المخرجة التونسية كوثر بن هنية، التي أعلنت عنه نهاية العام الماضي.

ويروي الفيلم قصة لاجئ سوري في بيروت يُدعى سامي، يعيش حياة بائسة ومشرّدة في مخيمات اللاجئين، إلى أن يلتقي فنانًا أمريكيًا مشهورًا يُدخله عالم الشهرة والأضواء، فيضطر لترك المخيم ويسافر إلى عالمه الجديد، لكن قلبه يبقى معلقًا بالمخيمات التي ترك فيها حبيبته، لتتواتر بذلك الأحداث.

وفور وصولها إلى تونس، التقت بيلوتشي الممثل التونسي الشاب وبطل مسلسل ”أولاد مفيدة“ نضال السعدي، حيث رافقها في جولة بمنطقة سيدي بوسعيد السياحية، في حين لم يكشف بعد ما إذا كان سيشاركها بفيلمها التونسي.

وفي وقت سابق، قالت بيلوتشي في تصريح لمجلة ”باري ماتش“ الفرنسية إنها تستعد للمشاركة في فيلم بن هنية الجديد، مشيرة إلى أنها اتخذت هذا القرار بعدما شاهدت فيلم بن هنية ”على كف عفريت“ في مهرجان كان السينمائي.

وإلى جانب النجمة العالمية مونيكا بيلوتشي، يشارك في الفيلم عدد من الممثلين السوريين لم يتمّ بعد الكشف عن أسمائهم، كما لم يتم أيضًا الإعلان عن أسماء الممثلين التونسيين الذين سيشاركون في الفيلم، الذي حصل على دعم المنظمة العالمية للفرانكفونية.

وفور وصولها تونس زارت الحسناء الإيطالية متحف مصمم الأزياء العالمي عز الدين علية بضاحية سيدي بوسعيد، ثم قامت بجولة في المنطقة المذكورة، وتناولت بعض الأطباق التونسية.

وكان في استقبال النجمة الإيطالية وزير الثقافة التونسي محمد زين العابدين بن علي، ووزير السياحة والصناعات التقليدية روني الطرابلسي.