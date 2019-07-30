الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار

انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع الدولار لأعلى مستوى في شهرين، بينما يترقب المستثمرون نتيجة اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي يستمر ليومين والمتوقع أن يسفر عن خفض أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0550 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضًا 0.3% عند 1422.85 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1423.90 دولار للأوقية.

ويبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي اجتماعه اليوم الثلاثاء، حيث من المتوقع أن يخفض أسعار الفائدة على نطاق واسع بواقع 25 نقطة أساس. وفي حال قيامه بذلك، سيكون هذا أول خفض لأسعار الفائدة من البنك المركزي الأمريكي في 10 سنوات.

وفي الوقت نفسه، بلغ مؤشر الدولار أعلى مستوياته في شهرين اليوم الثلاثاء، مع تضاؤل توقعات إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي على خفض كبير لأسعار الفائدة. ويزيد ارتفاع الدولار من تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.3% إلى 16.41 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.1% إلى 878.60 دولار للأوقية.

وهبط البلاديوم 0.3% إلى 1549.04 دولار للأوقية، بعدما لامس أعلى مستوى في نحو أسبوعين في الجلسة السابقة.