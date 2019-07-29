ليونيل ميسي ينفي تعرضه لاعتداء في جزيرة إيبيزا

نفى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب وقائد برشلونة، حدوث مشاكل له ليلة أمس الأحد، ومهاجمته في جزيرة إيبيزا الإسبانية مع زوجته وبعض زملائه في الفريق الكتالوني.

وانتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر مغادرة ميسي حفلًا غنائيًا رفقة بعض رجال الأمن، وذكرت وسائل إعلام أن مشادة حدثت بين ”البرغوث“ وأحد الأشخاص.

وقال ميسي عبر حسابه الرسمي على موقع ”إنستغرام“: ”قضينا ليلة رائعة بالأمس في إيبيزا مع الأصدقاء، ولن نرد على أشياء ليس لها علاقة بالواقع“.

وأضاف: ”قضينا وقتًا ممتعًا، والجميع عاملنا جيدًا كما هو الحال دائمًا“.

يشار إلى أن عطلة ميسي في جزيرة إيبيزا تنتهي يوم 31 يوليو.