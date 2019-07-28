سلطنة عُمان تقلص عجز الميزانية بنسبة 67% في 5 أشهر

تراجع العجز الفعلي في ميزانية سلطنة عُمان بنحو 67% في الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي؛ نتيجة ارتفاع الإيرادات وتقلص الإنفاق ضمن سياسة تقشفية تهدف بشكل أساسي إلى تحقيق التوازن المالي وتعزيز الأصول الخارجية.

وبلغ العجز حوالي 358.3 مليون ريال (932 مليون دولار) في أول 5 أشهر من عام 2019، مقابل 1095 مليون ريال (2.84 مليار دولار) في نفس الفترة عام 2018.

وأظهر تقرير نشره الأحد، المركز الوطني العُماني للإحصاء والمعلومات، أنّ ”إيرادات السلطنة ارتفعت بنحو 15% إلى 4.716 مليار ريال (12.26 مليار دولار) من حوالي 4.091 مليون ريال (10.63 مليار دولار) في نفس الفترة“.

وبيّن التقرير الشهري، أنّ ”إيرادات صادرات النفط نمت بنحو 6% إلى 2.524 مليار ريال (6.56 مليار دولار) من حوالي 2.382 مليار ريال (6.19 مليار دولار)؛ نتيجة التحسن في أسعار النفط، في حين شهدت إيرادات الغاز أيضًا زيادة ملحوظة بلغت حوالي 14% لتصل إلى 777 مليون ريال (2.02 مليار دولار) مقابل حوالي 682.6 مليون ريال (1.77 مليار دولار) في نفس الفترة“.

وأفاد التقرير بأن ”النفقات تراجعت بنسبة 4.3% نتيجة التزام الحكومة بسياسة التقشف المعلنة؛ بهدف خفض العجز المالي والوصول تدريجيًا إلى ميزانية متوازنة لتقليص الاقتراض من البنوك والسحب من الاحتياط الخارجي“.

وبلغ إجمالي النفقات الفعلية حوالي 4.626 مليار ريال (12.02 مليار دولار) مقابل 4.836 مليون ريال (12.57 مليار دولار)، في حين نما الإنفاق الجاري الذي يشمل رواتب الموظفين والمشتريات الحكومية وبنود أخرى بنسبة طفيفة بلغت 0.2% ليصل إلى 3.583 مليار ريال (9.31 مليار دولار) من 3.575 مليار ريال (9.29 مليار دولار).

وسجل الإنفاق الاستثماري تراجعًا بنسبة كبيرة بلغت 18.9% إلى 868 مليون ريال (2.25 مليار دولار) من 1.07 مليار ريال (2.78 مليار دولار).

وانخفض الإنفاق الدفاعي بحوالي 7.3% إلى 1.27 مليار ريال (3.3 مليار دولار) من 1.371 مليار ريال (3.56 مليار دولار) مستحوذًا على أكثر من ثلث إجمالي الميزانية.

وأظهر التقرير أنّ بند ”مصروفات فعلية قيد التسوية“ ارتفع بمقدار 27.8% ليصل إلى 448.5 مليون ريال (1.16 مليار دولار) من 350.9 مليون ريال (912 مليون دولار)“.

وتراجع صافي الاقتراض بنسبة كبيرة بلغت نحو 104% نتيجة تحسن الدخل ليصل إلى 40 مليون ريال (104 ملايين دولار) مقابل نحو 945 مليون ريال (2.45 مليار دولار).

وأظهر التقرير أنّ ”الحكومة لم تلجأ للسحب من الاحتياط الخارجي في أول 5 أشهر من هذا العام مقابل سحوبات بلغت 300 مليون ريال (780 مليون دولار) عام 2018“.

وكانت ميزانية سلطنة عُمان سجلت عجزًا فعليًا بمقدار 2.65 مليار ريال (6.89 مليار دولار) خلال عام 2018، وفقًا للتقرير.

وأنتجت سلطنة عُمان، وهي ليست عضوًا في منظمة أوبك، نحو 970 ألف برميل من النفط يوميًا خلال أول 5 شهور من العام الحالي، ويبلغ احتياطها النفطي المثبت حوالي 5 مليارات برميل تكفي لفترة 14 سنة بمعدلات الإنتاج الحالي.

كما تملك السلطنة احتياط غاز طبيعي يقدر رسميًا بحوالي ترليون متر مكعب.