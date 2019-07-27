مخرج أردني ينسحب من فيلم عالمي يدعي أن جنوب بلاده حق اليهود

أعلن المخرج الأردني علي عليان اليوم السبت، انسحابه من فليم عالمي يروج لحق اليهود في امتلاك مدن جنوب الأردن، كان المفترض أن يصور في البلاد.

وقال عليان في منشور على صفحته عبر ”فيسبوك“: ”انسحبت اليوم من كاستنج الفيلم السينمائي العالمي (Jaber) والذي سيصور في عمّان قريبًا، لأن السيناريو يثبت حق اليهود بفلسطين، ويؤكد أن لهم الحق التاريخي في البتراء وجنوب الأردن بحوار صريح ومباشر“.

وأضاف ”تناقشت مع المخرج بالأفكار المطروحة فقال إنها حقائق تاريخية، وأن الفيلم سينفذ كما هو مكتوب؛ لأنه لن يعرض في العالم العربي بل سيعرض في أمريكا“.

ونفى عليان تمامًا مسؤوليته عن الصورة الإعلانية المتداولة في وسائل الإعلام.