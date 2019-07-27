اليمن.. ميليشيا الحوثي تحرق أطنان قمح من المساعدات

اتهمت الحكومة اليمنية، السبت، ميليشيا الحوثي بإحراق ثمانية أطنان من القمح، والتسبب في إتلاف 14.8 طن أخرى، كانت مقدمة من برنامج الأغذية العالمي.

وقالت اللجنة العليا للإغاثة (حكومية)، في بيان، إن الميليشيات منعت برنامج الأغذية العالمي من توزيع مساعدات في مناطق بمحافظة ريمة (شمال)؛ ما أدى إلى تلف 14.8 طن قمح، حسبما نقلت الوكالة اليمنية الرسمية للأنباء (سبأ).

وأضافت أن عناصر من الميليشيا اقتحمت أحد المستودعات التابعة لبرنامج الأغذية في ريمة، وأحرقت ثمانية أطنان أخرى من القمح.

ودعت اللجنة، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، ومنسقة الشؤون الإنسانية في اليمن، ليزا غراندي، إلى التدخل العاجل والتحقيق في تلك الحوادث، ورفع تقرير إلى مجلس الأمن الدولي، بشأن هذه الجرائم.

وشددت على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي مواقف حازمة لوقف الانتهاكات الجسيمة، التي تمارسها ميليشيا الحوثي بحق العملية الإغاثية.