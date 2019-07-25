هاني مهنى: هذه أسباب استمرار نجاح عمرو دياب (فيديو إرم)

أكد الموسيقار المصري الكبير هاني مهني، أن الفنان عمرو دياب نجم كبير لديه جمهور عريض في كل أنحاء العالم، وهذا الجمهور أكبر داعم له.

وقال مهنى، في لقاء خاص مع شبكة ”إرم نيوز“، خلال حضوره حفل توزيع جوائز ”الميما أورد 2019″، إن عمرو دياب يختار الأغاني التي تناسب صوته، ولا يستطيع أي فنان آخر أن يغني أغانيه، وهذا سبب استمرار تألق عمرو دياب.

وأعرب الموسيقار المصري عن سعادته بنجاح ابنته الفنانة هنادي في اختيار أعمالها والتي تساعدها على تقديم نفسها بأشكال متنوعة، مشيرًا إلى أن هنادي تمتلك مواهب عديدة مثل الغناء والعزف على البيانو، إضافة إلى التمثيل الذي تؤديه بشكل غير متكلف وطبيعي، مما ساعدها على التألق والانتشار.

وعن حالة الفنانة هنادي الصحية، قال الملحن هاني مهنى إنها تتمتع الآن بصحة جيدة بعد تعرضها لحادث سيارة.