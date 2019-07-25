رويترز: الصندوق السيادي السعودي يعتزم اقتراض 10 مليارات دولار

قال مصدران مصرفيان مطلعان، إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يجمع قرضًا قيمته 10 مليارات دولار، ويخطط لخفض العوائد التي أعطاها للبنوك العام الماضي بأكثر من النصف، والتي ترتبط بأول تسهيل يحصل عليه بعدة مليارات من الدولارات.

وجمع الصندوق 11 مليار دولار عبر قرض مدته 5 سنوات العام الماضي، ويجري محادثات في مرحلة متقدمة لاقتراض عشرة مليارات دولار أخرى.

وقال المصدران لوكالة ”رويترز“، عن المحادثات الخاصة، إن الصندوق ينوي عرض سعر فائدة أولي على المقرضين بنحو 30 نقطة أساس فوق سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن (ليبور) للقرض البالغة مدته سنة واحدة.

وفي العام الماضي، قالت مصادر إن الصندوق عرض على البنوك آنذاك فائدة قدرها 75 نقطة أساس فوق ليبور عن التسهيل البالغة قيمته 11 مليار دولار.

وأحجم متحدث باسم صندوق الاستثمارات العامة عن التعليق على خطط القرض الجديد.