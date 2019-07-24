كوريا الشمالية تطلق قذيفتين متوسطتي المدى

المصدر: ا ف ب

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، ما أعلنته كوريا الجنوبية عن إطلاق بيونع يانغ ”قذيفتين“، مشيرة إلى أنها متوسطتي المدى.

وقال مسؤول أمريكي لم يكشف عن هويته: ”أؤكد أنها متوسطة المدى“، دون أن يحدد متى حدثت عملية الإطلاق.

وكانت وكالة ”يونهاب“ الكورية الجنوبية نقلت عن رئاسة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي أن ”قذيفة مجهولة“ أطلقت من قبل الشمال، دون أن تعطي مزيدًا من التفاصيل، قبل أن توضح سيول أن قذيفتين أطلقتا.

وتعد الإشارة إلى مدى القذائف مهمة، إذ سبق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد في السابق أن قذائف قصيرة المدى لن تؤثر على المفاوضات الجارية مع بيونغ يانغ.

وفي أيار/ مايو الماضي، علق ترامب على إطلاق بيونغ يانغ لصواريخ قصيرة المدى بأن الأمر ”لا يقطع علاقة الثقة إذ في وقت معين يمكن حصول هكذا أمور، أما الآن فلا“، مشددًا في حينه على أنها ”صواريخ قصيرة المدى“.

والشهر الماضي، التقى الرئيس الأمريكي الذي يأمل بإقناع بيونغ يانغ بالتخلي عن برنامجها النووي، الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون للمرة الثالثة.