بـ 2.788 مليار دولار.. ”أفنجرز إند جيم“ يتصدر قائمة الإيرادات بتاريخ السينما العالمية

تخطى فيلم ”أفنجرز إند جيم“، توقعات صناع السينما وأفلام الخيال العلمي، وأصبح الفيلم الأكثر ربحًا في تاريخ السينما، وفق ما أعلنه كيفين فيج مدير شركة ”مارفل“ وفريقه، مساء السبت، في مؤتمر ”كوميك كون“ بمدينة سان دييغو الأمريكية.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، تفوق أحدث أفلام سلسلة ”أفنجرز“ على إيرادات فيلم ”أفاتار“ للمخرج الشهير جيمس كاميرون، الذي تصدر قائمة أعلى إيرادات السينما سابقًا بمبلغ 2.788 مليار دولار بعد صدوره في عام 2009.

ومنذ فترة يبدو أن فيلم ”أفنجرز إند جيم“ سيكون منافسًا قويًا لأفاتار، وفي يوم الجمعة أصبحت إيراداته أقل من الرقم القياسي بـ 500 ألف دولار، ثم أُعلن يوم السبت بعد حساب إيرادات شباك التذاكر تخطيه مبلغ 2.788 مليار دولار، ومازال مستمرًا في جمع الإيرادات.

ومنذ إصداره في نيسان/أبريل الماضي، لاقى ”أفنجرز إند جيم“ إقبالا باهرًا، وهو لا يزال يُعرض في حوالي 1400 دار سينما في الولايات المتحدة حتى الآن.

كما أعيد إصدار الفيلم في حزيران/يونيو بعد إضافة مقطع مدته 6 دقائق إليه، في محاولة لتحطيم الرقم القياسي الخاص بـ ”أفاتار“.

ويوم الجمعة، قال مخرج الفيلم أنتوني روسو في مؤتمر ”كوميك كون“ في سان دييغو إن التفوق على الرقم القياسي الذي حققه فيلم أفاتار سيكون رائعًا، مضيفًا: ”لطالما كان جيمس كاميرون قدوتنا وملهمنا في صناعة الأفلام، ومنافسة أحد أفلامه العظيمة أمر مميز حقًا“.

ومع هذا التطور أصبح ”أفنجرز إند جيم“ (2019) في صدارة القائمة بأكثر من 2.788 مليار دولار، وأصبح ”أفاتار“ (2009) في المركز الثاني بمبلغ 2.788 مليار دولار فقط، ويتبعهما ”تيتانك“ (1997) بمبلغ 2.187 مليار دولار، وفي المركز الرابع ”ستار وورز: ذا فورس أويكن“ (2015) بإجمالي إيرادات 2.068 مليار دولار، واحتل الجزء السابق من سلسلة أفنجرز المركز الخامس، حيث جمع ”أفنجرز إنفنتي وور“ (2018) إيرادات بلغت 2048 مليار دولار.